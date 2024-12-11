Suriye'den Türkiye'ye Sığınanlar Ülkelerine Dönmeye Başladı

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırıyor.

İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, daha sonra ülkelerine dönüyor.

16 yaşındaki Hikmet Haskiro, AA muhabirine, 3 yaşında geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Haskiro, "Türk insanı çok iyiydi, onlara teşekkür ediyorum. Suriye'ye gideceğim için çok mutluyum. Oradaki akrabalarımdan 13 yıldır ayrıyım, onları göreceğim. Bundan dolayı çok mutluyum." dedi.

Ailesiyle Suriye'ye dönmek üzere sınır kapısına gelen 12 yaşındaki Cennet Atra ise okuldaki arkadaşlarını, öğretmenlerini çok sevdiğini söyledi.

Muhammet Farih (30) de 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Şimdi savaş bitti artık dönüyorum. Şam'a gideceğim. Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.