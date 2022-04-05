Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 93 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 93 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 93 kaçak göçmen yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan 93 kaçak göçmen yakalandı.

Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan 93 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde Suriye Milli Ordusu'nca yürütülen rutin kontrollerde Suriye'nin Çobanbey beldesine bağlı Ermiş Hudut Karakolu civarından Türkiye'ye geçmeye çalışan 93 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yapılan sorgu ve kontrollerinin ardından Suriye'de geldikleri bölgeye geri gönderildikleri öğrenildi.

(İHA)

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 93 kaçak göçmen yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 93 kaçak göçmen yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 93 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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