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Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK'lı, 12 kişi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK'lı, 12 kişi yakalandı

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/PYD/YPG mensubu, 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/PYD/ Ypg mensubu, 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Suriye YPG PKK Güncel Haberler

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