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Suriye'den kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu

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Suriye'deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti. Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu, Suriye'den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar sınırında teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin, sorgu işlemleri sürüyor.

Suriye'de ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/PYD'den kaçan terörist, Şanlıurfa'da teslim oldu.

Suriye'deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu, Suriye'den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar sınırında teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin, sorgu işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Suriye PKK Güncel Haberler

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