Suriye'den, İsrail'in Şam'a Yönelik Saldırısına Kınama

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde İsrail'in Şam'a yönelik düzenlediği hava saldırısında üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve saldırıyı kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şam'ı hedef alan üç kişinin hayatını kaybetmesine ve dokuz kişinin yaralanmasına neden olan İsrail saldırısını kınadı. Suriye'nin resmi haber ajansı günün erken saatlerinde İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Suriye Dıişşleri Bakanlığı, Suriye'nin "topraklarını ve halkını savunma ve bu suçlara karşı uluslararası hukukun garantilediği tüm yollarla direnme konusunda meşru bir hakkı" bulunduğunu ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeye yer verildi:

"Düşman İsrail, bugün şafak vakti Şam'da birkaç noktayı hedef alan bir hava saldırısı başlattı. Bu saldırı, üç sivilin şehit olmasına, dokuz kişinin yaralanmasına ve özel mülklerde büyük hasara yol açtı. Suriye, bu acımasız İsrail saldırganlığını kınıyor ve tüm bölgeyi ateşe veren, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu kaosa son verilmesi için dünyaya çağrısını yineliyor."