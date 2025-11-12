Haberler

Suriye'den düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı

Güncelleme:
Suriye, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığının yayımladığı taziye mesajında, "Suriye Arap Cumhuriyeti, dost Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin hayatını kaybettiği kazadan dolayı en içten başsağlığı ve taziye dileklerini sunar." ifadesi kullanıldı.

Taziye mesajında, "Suriye, hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını ve üzüntüsünü paylaşmakta, Türk halkına bu acı olay karşısında dayanışma duygularını iletmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
