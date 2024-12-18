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Suriye'den Dönüşler Başladı: Türkiye'deki Suriyeliler Ülkelerine Geri Dönüyor

Suriye'den Dönüşler Başladı: Türkiye'deki Suriyeliler Ülkelerine Geri Dönüyor
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Türkiye'de sığınan Suriyelilerin, Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Suriyeliler, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor ve geri dönüş işlemlerini tamamlıyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen 16 yaşındaki Muhammet Aldaki, ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

Aldaki, 2 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Allah Türkiye'den razı olsun, bize kapılarını açtı. Türkiye'de hem kasaplık hem inşaat ustalığı öğrendim. İki mesleğim oldu. Bu öğrendiğim meslekleri ülkemde sürdüreceğim ve kendi işimi yapacağım." dedi.

Muhammet Elkasım (16) da 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini dile getirerek, "Savaş bitti, Esed gitti, ülkeme dönüyorum. Çok teşekkürler Türkiye." diye konuştu.

Kedisini de yanında götürdü

Ailesiyle ülkesine dönecek olan 11 yaşındaki Mahmut Zen ise sınır kapısına kedisini de getirdi.

Zen, "Savaş bitti, kedimi de Suriye'ye götüreceğim. Kedimi çok seviyorum." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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