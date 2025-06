Suriye'den Dönen Öğrencilerden Kardeşlik Hatırasına Fidan Dikimi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Suriyeli 7 öğrenci, okullarının bahçesine kardeşlik hatırası olarak fidan dikip, ülkelerine döndü.İlçedeki İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Lemar Ghannam, Rahik El Recebağa, Zilal El Mohamma, Abdurezzak El Huseyin, Nur al Houda Alzın, Jamal Al Dın Alzın ve Ahmed Şakirdi, Esad rejiminin düşmesi üzerine aileleriyle ülkelerine dönme hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler, okullarında düzenlenen uğurlama töreninde 'kardeşlik hatırası' oluşturmak için bahçeye çok sayıda fidan dikti. Öğrenciler, 'Türkiye Suriye Kardeşlik Hatırası. Bize göstermiş olduğunuz misafirlik anısına' yazılı döviz taşıyarak fotoğraf çektirdi. Fidanları diktikten sonra can suyunu veren öğrenciler daha sonra okuldan ayrılarak aileleriyle ülkelerinin yolunu tuttu.Öğrenciler adına konuşan Lemar Ghannam, "Türkiye'ye hoş geldiniz diyerek karşılayan, seven ve bizi mülteci olarak değil kardeş olarak gören herkese teşekkür ederiz. Her şey için Allah'a şükretmeyi unutmayın. Son olarak tüm öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sizleri Suriye'de ağırlamaktan onur duyarız" dedi.

Haber Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI, Kamera: (HATAY),