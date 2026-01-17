Sdg'nin Fırat'ın Batısında Çekildiği Bölgelerde Çatışma: Meskene'nin Ardından Dibsi Efnan'da Saldırı

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir ve Meskene kasabalarında çok sayıda mensubunun pusuya düşürüldüğünü, Şam yönetiminin uluslararası destekli anlaşmayı ihlal ettiğini savundu. Meskene'de iki Suriye askerinin öldüğü çatışmanın ardından Dibsi Efnan'da YPJ ve Suriye ordusu arasında çatışma çıktı.

SDG Medya Merkezi tarafından yayımlanan açıklamada, dün akşam varılan anlaşma kapsamında SDG birliklerine Halep'in doğu kırsalından çekilmenin tamamlanması için 48 saatlik süre tanındığı hatırlatıldı. Şam yönetiminin bu süre dolmadan önce anlaşmayı bozarak tanklarla SDG unsurlarına saldırı başlattığı öne sürülen açıklamada, "Şam'ın ihaneti ve anlaşmayı ihlal etmesi sonucu, savaşçılarımızın bir bölümü hala Deyr Hafir ve Maskana'da kuşatma altında bulunuyor" denildi.

SDG, kuşatma altındaki unsurların güvenliği ve hayatlarından, Şam yönetimi ile anlaşmaya garantör olan uluslararası güçleri "tam sorumlu" ilan etti. Açıklamada, SDG güçlerinin silahlarıyla birlikte Suriye'nin kuzeydoğusuna güvenli şekilde çekilmesine izin verilmesi için güvence talep edildi.

Öte yandan Suriye Ordusu'nun Rakka vilayetinde bazı bölgeleri kontrol altına aldığını belirtmesinin ardından Rakka'daki Dibsi Efnan'da ordu ve YPJ arasında çatışmalar başladı. Bölge medyasının aktardığı bilgiye göre YPJ çatışmaya ilişkin, "Şam rejimi güçleri SDG ile yapılan geri çekilme anlaşmasını ihlal etti. Geri çekilen SDG mevzilerine saldırdı. Buna karşılık verildi" açıklamasını yaptı. Çatışmalar sırasında hedef alınan iki aracın alev aldığı görüldü.