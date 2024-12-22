Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara, Suriye'deki silahlı grupların kendilerini feshedeceklerini belirterek, "Suriye ordusunun oluşumu...
- Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara, Suriye'deki silahlı grupların kendilerini feshedeceklerini belirterek, "Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak" dedi.
- Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş- Şara, Suriye'deki silahlı grupların kendilerini feshedeceklerini belirterek, "Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel