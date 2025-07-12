Suriye'deki Yangınlar Nedeniyle Keseb Sınır Kapısı Kapandı

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı kırsal bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle Türkiye sınırındaki Keseb Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.

Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kıyı Dağları'nda devam eden yangınların sınır bölgesine yakınlığı sebebiyle Keseb Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafından geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Alluş, söz konusu kararın "acil durum önlemleri" kapsamında alındığını belirterek, "Allah'tan, Lazkiye kırsalındaki halkımızı korumasını ve herkesin acısını dindirmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan yangınlar 9 gündür devam ediyor. Katar, Irak, Ürdün ve Türkiye'nin desteğiyle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.