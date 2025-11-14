Haberler

Suriye'deki Yahudi Mirası Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Şara'ya Destek

Güncelleme:
Suriye'deki Yahudi Mirası Vakfı, Washington'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya destek verdikleri bir video paylaştı. Vakıf, yaptırımların kaldırılması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını açıkladı ve Şara'nın liderliğini övdü.

ABD'de faaliyet gösteren ve Suriye yaptırımlarının kaldırılması için mücadele eden Suriye'deki Yahudi Mirası Vakfı (JHS Foundation), Washington ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya destek verdikleri bir video paylaştı.

Vakfın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, vakfın kurucularından Victor Kameo'nun, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya destek verdiği ifadeler paylaşıldı.

Washington'daki Suriye diasporası ile düzenlenen toplantıya katılan Şara'ya teşekkür eden Kameo, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması için başta Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere birçok kurum nezdinde girişimde bulunduklarını anlattı.

Sezar Yazası kapsamında yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkı için çok önemli olduğunu ifade eden Kameo, Şara'nın gösterdiği liderlikten de övgüyle bahsetti.

Daha sonra Kameo'nun daveti üzerine vakfın hahamı Yusuf Hamra, sahneye çıkarak Suriye Cumhurbaşkanı Şara için dua etti.

Salonda bulunan Suriye diasporası ise Kameo'nun açıklamalarına ve Hamra'nın Şara'ya yaptığı duaya alkışlarla destek verdi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
