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Suriye'deki Toplu Mezarlık: Ahmet Accan'ın Tanıklıkları

Suriye'deki Toplu Mezarlık: Ahmet Accan'ın Tanıklıkları
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Şam'ın Hüseyniye bölgesinde bulunan toplu mezarlıkla ilgili olarak Ahmet Accan, devrik rejim güçlerinin olaylarına tanıklık ettiğini ve yaşananları Anadolu Ajansı'na anlattı. Accan, 2011'den bu yana mezarlıkta gömülen cesetlerin akıbetine dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Hüseyniye bölgesinde mezarlık karışındaki evde yaşayan Ahmet Accan, bulunan toplu mezarlıkla ilgili tanıklık ettiği olayları Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerine anlattı.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde devam eden arama tarama çalışmaları kapsamında başkentin güneydoğusunda yer alan Şam Havalimanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde 15 Aralık'ta toplu mezarlık bulunmuş, mezarlık AA ekiplerince görüntülenmişti.

Mezarlığın karşısındaki evde yaşayan 26 yaşındaki Accan, AA ekibine, devrik rejim güçlerinin buraya çok sayıda cesedi getirerek toplu şekilde gömdüğüne babasıyla şahit olduklarını aktardı.

Accan, Suriye'de barışçıl gösterilerin başladığı 2011'de babasıyla her gün alana soğutucu deposu bulunan aracın geldiğini gördüklerini, bu araçlardan 2 kişinin inip cesetleri üst üste yer attığını ve sonrasında bir kepçenin gelip cesetleri şimdikinden çok daha büyük bir çukura gömdüğünü belirtti.

Devrik rejimin iç savaş sırasında ailesini bu bölgeden zorla çıkardığını, köylerine 3 yıl boyunca geri dönemedikleri anlatan Accan, "Döndüğümüzde, günde bir araç yerine 4-5 araç getirildiğini gördük. Geceleri iş makineleri mezar kazma işleri yapıyordu." dedi.

Accan, annesinin, 2016'da Şam'da güvenlik birimlerince tutuklanan, 2017'de Sednaya Hapishanesi'nde olduğunu öğrendikleri kardeşinin de buraya gömüldüğünü düşündüğünü söyleyerek "Her gün çatıya çıkıp ruhuna Fatiha okuyor. Yüreği onun burada olduğunu hissediyor." ifadelerini kullandı.

Askeri polisin, kardeşinin ölüm belgesini tutuklanmasından 3 yıl sonra verdiğini kaydeden Accan, "Biraz araştırdım, tutuklanma tarihinden sonra sadece 7 ay 25 gün yaşadığını öğrendim." diye konuştu.

AA ekipleri daha önce Şam'da Hüseyniye ve Bağdat köprüsü bölgelerindeki toplu mezarları görüntülemişti.

-? ? Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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