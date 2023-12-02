Suriye'deki saldırıda 3 sivil yaralandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilinin Afes köyündeki bir okula düzenlediği saldırıda 1 öğretmen ve 2 öğrenci yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan mutabakatlarla ateşkes sağlansa da saldırılar devam ediyor.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilinin Afes köyündeki bir okula düzenlediği saldırıda 1 öğretmen ve 2'i öğrenci yaralandı.

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Afes köyünde bir ilkokula karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda biri öğretmen ile iki öğrenci olmak üzere 3 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, karara rağnen saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.