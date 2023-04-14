Suriye'deki Rukban Kampı, bir ramazanı daha Esed rejimi güçlerinin kuşatmasında geçiriyor

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye-Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'nda bir ramazanı daha Beşşar Esed rejiminin ablukasında geçiren siviller, Birleşmiş Milletler'den (BM) bölgeye insani yardım ulaştırmasını istiyor.

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye- Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'nda bir ramazanı daha Beşşar Esed rejiminin ablukasında geçiren siviller, Birleşmiş Milletler'den (BM) bölgeye insani yardım ulaştırmasını istiyor.

Suriye'nin güneyinde çöl ortasına kurulmuş derme çatma çadırlar ve kerpiç barınaklardan oluşan kamp, Suriye'nin Ürdün sınırında yer alıyor.

Kampta, iç savaş nedeniyle Deyrizor, Humus'un doğusu, Humus çölü, Rakka ve Şam'ın bazı bölgelerinden kaçan yaklaşık 11 bin sivil barınıyor.

İç savaşta çatışmalardan kaçan siviller için kurulan kamp 2018'den bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim güçleri, Rukban Kampı'na akaryakıt, un, gıda, ilaç, odun ve çocuk sütü gibi temel yaşam malzemelerin girişini sık sık engelliyor.

"Çölde yaşayan ölülerin kampı" olarak tanımlanan Rukban bölgesinde yaşayanlar bir ramazanı daha gayriinsani şartlarda abluka altında geçiriyor.

Bu yolla, muhaliflerin kontrolündeki bölgede yer alan kampta yaşayan sivillere baskı yapmayı amaçlayan rejim güçleri, uzun süredir bölgeye un girişine de izin vermiyor.

Kampta işsizlik ve hayat pahalılığıyla mücadele eden Suriyeliler, ablukanın son bulmasını ve uluslararası yardımların ulaşmasını istiyor.

Yerinden edilenlerin günlük ekmek ihtiyacını karşılamak için kamptaki fırınlar, hayvan yemi olan kepek kullanıyor.

"2019'den bu yana kampa yardım ulaştıran yok"

Ailesiyle kampta yaşayan sivillerden Ferham Hamad AA muhabirine, abluka altındaki kampta çok zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi.

Hamad, "Kuşatma altındayız. 3 aydan fazla süredir buraya un girişi olmuyor. Ramazan ayındayız, zor durumdayız. Çocuklarımıza yemek temin edemiyoruz. Bu mübarek ayda BM'den bu kampa yardım etmelerini istiyoruz." dedi.

Kampta tatlıcılıkla uğraşan Abdo Ebu Muhammed de rejim güçlerinin ablukası yüzünden bölgeye temel malzemelerin ulaşımında sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Ebu Muhammed, "Un ve ekmek sıkıntısı yaşanıyor. Geçen yıla kıyasla bu sene ramazan ayı çok durgun. İşler de çok sakin. Geçen yıl günde 3 tepsi tatlı satarken bu sene ancak bir tepsi satabiliyoruz." diye konuştu.

İnsanların zorlu yaşam şartlarına dayanma gücünün kalmadığına vurgu yapan Ebu Muhammed, "BM ve komşu kardeş ülkelerden Rukban Kampı'na yardım etmelerini istiyoruz. 2019'den bu yana kampa yardım ulaştıran yok. İnsanlar artık bu durumu kaldıramıyor." ifadesini kullandı.