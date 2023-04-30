Suriye'deki patlamada şehit olan polis memuru Özgür Barçın ailesine acı haber verildi
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Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Özgür Barçın'ın Ankara'daki babaevine acı haber ulaştı.
Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Özgür Barçın'ın Ankara'daki babaevine acı haber ulaştı.
Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Ceyhan Sokak'ta yaşayan baba Mücahit Barçın'a ve aileye haber, yetkililerle sağlık görevlileri eşliğinde verildi.
Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Şehit polis memuru Barçın'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel