Suriye'deki Kriz Nedeniyle Lübnan'a Akın Başladı

MASNA, 14 Aralık (Xinhua) -- Binlerce Suriyeli ülkelerini terk etmek için Lübnan sınırındaki Masna Sınır Kapısı'na akın etti.

Yerel El-Ahbar gazetesinin cuma günkü haberine göre Beşar Esad liderliğindeki Suriye hükümetinin çöktüğü pazar gününden bu yana yaklaşık 7,000 Suriyeli Lübnan'a giriş yaptı.

Gazete, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu kişilerin ikamet iznine sahip olduğunu, insani durum kapsamına girdiğini ya da Lübnan'ı yurt dışına seyahat için transit ülke olarak gördüğünü ve dolayısıyla yasal koşulları karşıladıklarını belirtti.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, 7,000 kişinin yanı sıra yerinden edilmiş yaklaşık 90,000 kişinin de yasadışı geçişler yoluyla Lübnan'a girdiğini kaydetti.