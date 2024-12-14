Üye Girişi
Haberler
Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
Hakan Fidan, Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda
Suriye'nin geleceği bu toplantıda konuşuluyor
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar

Suriye'deki Kriz Nedeniyle Lübnan'a Akın Başladı

Suriye'deki Kriz Nedeniyle Lübnan'a Akın Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki hükümetin çökmesi üzerine 7000 Suriyeli, yasal izinleri ile Lübnan'a giriş yaptı. Ayrıca, 90,000 kişi de yasadışı yollarla bu ülkeye geçiş yaptı.

MASNA, 14 Aralık (Xinhua) -- Binlerce Suriyeli ülkelerini terk etmek için Lübnan sınırındaki Masna Sınır Kapısı'na akın etti.

Yerel El-Ahbar gazetesinin cuma günkü haberine göre Beşar Esad liderliğindeki Suriye hükümetinin çöktüğü pazar gününden bu yana yaklaşık 7,000 Suriyeli Lübnan'a giriş yaptı.

Gazete, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu kişilerin ikamet iznine sahip olduğunu, insani durum kapsamına girdiğini ya da Lübnan'ı yurt dışına seyahat için transit ülke olarak gördüğünü ve dolayısıyla yasal koşulları karşıladıklarını belirtti.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, 7,000 kişinin yanı sıra yerinden edilmiş yaklaşık 90,000 kişinin de yasadışı geçişler yoluyla Lübnan'a girdiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
img

"İşkencenin şiddetinden derilerimiz yüzülüyordu"
img

Mourinho'nun odasını Okan Buruk'a hazırlıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler? Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.