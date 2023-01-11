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Suriye'deki kamplardan İspanya'ya getirilen iki İspanyol kadın tutuklandı

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Suriye'deki kamplardan İspanya'ya getirilen iki İspanyol kadın tutuklandı

Suriye'deki kamplardan İspanya'ya getirilen iki İspanyol kadın, çıkarıldıkları mahkeme tarafından DEAŞ terör örgütüne bağlı olmak suçundan geçici olarak tutuklandı.

Suriye'deki kamplardan İspanya'ya getirilen iki İspanyol kadın, çıkarıldıkları mahkeme tarafından DEAŞ terör örgütüne bağlı olmak suçundan geçici olarak tutuklandı.

Suriye'den 9 Ocak akşamı 13 çocukla İspanya'nın başkenti Madrid'e getirilen Yolanda Martinez ve Lula Fernandez adlı iki İspanyol kadın, bugün Ulusal Mahkeme'ye çıkarıldı.

Mahkeme, iki kadının geçici olarak tutuklanmasına karar verdi.

Hakim Santiago Pedraz, iki kadınının DEAŞ terör örgütüne bağlı olmak ve terörizm propagandası yapmaktan tutuklandığını açıkladı.

İspanya'daki adli ve güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Martinez ve Fernandez, İspanya'yı 2014 yılında terk ederek Suriyeli eşleriyle Suriye'ye gitmiş ve burada DEAŞ'a katılmıştı.

İspanyol kadınlardan birinin eşinin Suriye'de savaşta öldüğü, diğerinin ise cezaevinde bulunduğu açıklandı.

İspanya'ya getirildikten sonra 4 çocuklu Martinez ile 9 çocuklu Fernandez, havaalanında İspanyol polisi tarafından gözaltına alınmış, çocuklar ise Madrid'de sosyal koruma merkezlerine götürülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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