Suriye'deki Hristiyanlar Noel'i kutladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinde Hristiyanlar, Süryani katolik Kilisesi'nde Noel için bir araya geldi.

Öncesinde, kent merkezindeki kiliseleri çam ağaçlarıyla süsleyen Süryani ve Ermeni vatandaşlar, mumlar yakarak dilek tuttu ve dualar okudu.

AA muhabirine açıklama yapan Rasulayn yerel meclis üyesi Ziyad Musa, "Bugün Rasulayn Süryani Katolik Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenledik. İsa'nın doğumunu ayinlerle kutladık. Ayinimizi huzur ve güven içerisinde yaptık. Dini vecibelerimizi yerine getirmeye çalıştık." diye konuştu.

Rauslayn'da 2019'dan bu yana Noel kutlamasını yaptığını söyleyen Musa, "Tükiye Devletine ve Suriye Milli Ordusu'na teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde ilçemize ve kilisemize kavuştuk." ifadelerini kullandı.

Musa, Rasulayn'dan yerinden edilen ve bütün dünyadaki insanlara mutlu Noel diledi.

Diğer Süryani vatandaşlardan Naim Melki, ilçede yaşayan Hristiyan topluluğu kentteki 3 kilisede Hz. İsa'nın doğum gününü kutladığını söyledi.

Melki, "Bu münasebet nedeniyle yurtiçinde ve dışındaki sevdiklerimizin ve akrabalarımızın bayramı kutlu ve mutlu olsun." diye konuştu.

YPG/PKK, kiliseleri, karargah ve mühimmat deposu olarak kullanmıştı. Rasulayn, Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO tarafından YPG/PKK işgalinden 12 Ekim'de kurtarılmıştı.