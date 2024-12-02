Suriye'deki Gerilime Dört Ülkeden Ortak Çağrı

(ANKARA) - ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya hükümetleri, Suriye'de son zamanlarda tırmanan gerilime ilişkin ortak açıklama yaptı. Suriye'de tırmanan çatışmanın "BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun bir siyasi çözüm bulunmasının acil gerekliliğini" gösterdiği ifade edilen açıklamada, tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısı yapıldı.

Washington, Paris, Londra ve Berlin, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ortak bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz ve tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca yerinden edilmeler ve insani yardım erişiminin kesilmesini önlemek için sivil halkın ve altyapının korunmasını önemle talep ediyoruz. Mevcut tırmanış, çatışmaya Suriye liderliğinde, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak bir siyasi çözüm bulunmasının acil gerekliliğini bir kez daha vurgulamaktadır."

BM Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılında kabul ettiği 2254 sayılı kararında, Suriye'deki çatışmanın sona erdirilmesi için Suriye'de tüm tarafların katılımıyla yeni bir anayasa ve serbest, adil seçimlerin yapılmasını içeren siyasi bir geçiş süreci önerilirken, terörle mücadele önlemleri de yer alıyor.