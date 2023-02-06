Suriye'deki fırıncılar, Türkiye'deki depremzedelere ekmek gönderecek
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Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki fırıncılar, ürettikleri ekmekleri Kilis'teki depremzedelere gönderecek.
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki fırıncılar, ürettikleri ekmekleri Kilis'teki depremzedelere gönderecek.
İHH Suriye Çalışmaları Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine, Suriyeli fırıncıların Azez'de ürettikleri ekmekleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis ilindeki vatandaşlara göndereceklerini söyledi.
Alaca, "7 gün 24 saat çalışan Azez'deki fırında çalışan Suriyeliler, ürettikleri günlük 40 bin adet lavaş ekmeği Kilis'e gönderecek. Bu ekmekler Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılacak." dedi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 810 kişi yaşamını yitirmiş, 2 bin 315'ten fazla kişi yaralanmıştı.