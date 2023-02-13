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Suriye'deki Çin Topluluğundan Depremzedelere Yardım Eli

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Suriye'deki Çin Topluluğundan Depremzedelere Yardım Eli

ŞAM, 13 Şubat (Xinhua) -- Suriye Arap Kızılayı (SARC) çalışanları, başkent Şam'da, Suriye'de yaşayan Çin topluluğunun bağışladığı yardım malzemelerini teslim alıyor, 12 Şubat 2023.

ŞAM, 13 Şubat (Xinhua) -- Suriye Arap Kızılayı (SARC) çalışanları, başkent Şam'da, Suriye'de yaşayan Çin topluluğunun bağışladığı yardım malzemelerini teslim alıyor, 12 Şubat 2023.

Suriye'deki Çin topluluğu Pazar günü, Suriye Arap Kızılayı (SARC) aracılığıyla Suriye halkına yardım malzemesi bağışladı. Suriye'nin kuzeyi 6 Şubat'ta iki büyük depremle sarsılmıştı.

Suriye Arap Kızılayı, Şam'da düzenlenen bir törenle Çin topluluğunun bağışladığı insani yardımı teslim aldı. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Suriye Güncel Haberler

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