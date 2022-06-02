Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgede mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgede mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgede Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesindeki Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Çok sayıda mülteci kampının bulunduğu bölgede panik yaşanırken, patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title