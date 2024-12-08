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Suriye'deki Baas Rejiminin Çöküşü Yalova'da Kutlandı

Suriye'deki Baas Rejiminin Çöküşü Yalova'da Kutlandı
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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Yalova'da yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri düzenledi. Gruplar, Türk ve Suriye bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, meşaleler yakıp müzik eşliğinde kutlama yaptı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Yalova'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

İl merkezinde toplanan gruplar, araçlarla şehir turu attıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Meşaleler yakıp ellerinde Türk ve Suriye bayraklarıyla tekbir getiren grup, daha sonra müzik eşliğinde, Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

Emniyet güçlerinin güvenlik önlemi aldığı alanda aileleri ve çocuklarıyla slogan atan Suriyeliler, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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