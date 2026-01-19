Haberler

Pyd Başkanlık Konseyi Üyesi Yusif: Abdi-Şara Görüşmesi Olumsuz Sonuçlandı

Güncelleme:
PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Foza Yusif, Şam'da yapılan ateşkes ve entegrasyon görüşmesinin olumsuz sonuçlandığını ve Suriye ordusunun SDG kontrolündeki bölgelerde ilerlemeye devam ettiğini açıkladı. Yusif, uluslararası koalisyonun da bu sürecin bir parçası olduğunu savundu.

(ANKARA) - PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Foza Yusif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi arasında Şam'da yapılan ateşkes ve entegrasyon görüşmesinin olumsuz sonuçlandığını söyledi. Yusif, IŞİD'e karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un da Suriye'deki son gelişmelerde izlenen planın bir parçası olduğunu savundu.

Bölge medyasına Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Foza Yusif, SDG Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Şam'da yapılan ateşkes ve entegrasyon görüşmesine ilişkin, "Toplantı olumsuz sonuçlandı. Çünkü Şam, 'her şeyinizi teslim edeceksiniz ve durum 2011'den öncesine dönecek' diyor. Hiçbir şekilde varlığımızı kabul etmeye yanaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Abdi ile Şara arasındaki görüşme, dün taraflar arasında varılan 14 maddelik bir ateşkes anlaşmasına rağmen, Suriye ordusunun SDG kontrolündeki bölgelerde ilerleyişini sürdürdüğü bir sürecin ardından gerçekleşti. Söz konusu ateşkes anlaşması SDG güçlerinin devlet kurumlarına entegre edilmesini ve Rakka, Deyrizor ve Haseke'de merkezi yönetimin yeniden konuşlanmasını öngörüyordu.

Ancak anlaşmadan kısa bir süre sonra taraflar karşılıklı olarak ateşkes ihlali suçlamalarında bulunurken, SDG, kendi kontrolündeki bölgelerde IŞİD militanlarının tutulduğu cezaevlerine yönelik saldırılar ve çatışmalar yaşandığını duyurmuştu.

"Dün alınan kararlar sahada uygulanmadı"

Foza Yusif, dün varılan anlaşmadan bu yana sahada yaşananları işaret ederek "Her yerde çatışmalar var. Ahmed Şara'nın dün aldığı kararların hiçbiri sahada uygulanmadı" dedi. Mazlum Abdi'nin Şam'dan ayrıldığını kaydeden Yusif, "Buraya geldiklerinde durum değerlendirmesi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Şam yönetiminin müzakere sürecindeki tutumunun değiştiğini savunan Yusif, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyi bugün teslim edeceksiniz diyorlar. Tüm kurumlarınızı feshedeceksiniz. Petrol kuyularının tamamını teslim edeceksiniz. Okullardaki eğitim sisteminizi lağvedeceksiniz. Haseke'den SDG'nin çekilmesini istiyorlar. Kobani'de silahları bırakacaksınız diyorlar. Bize açıkça teslimiyet dayatılıyor ve biz bunu kabul etmeyeceğiz."

"Uluslararası Koalisyon bu planın içinde"

Yusif, Şam yönetiminin kendilerinden Kobani'yi (Ayn-al Arab) teslim etmelerini istediğini belirterek, Şedad'daki IŞİD tutuklularının serbest bırakıldığını ve IŞİD'in yeniden saldırılara başladığını söyledi. Yüsif, IŞİD'e karşı kurulan "Uluslararası Koalisyon'un da bu süreçte kendilerine yönelik planın bir parçası haline geldiğini" savunurken, güçlerinin Eyn İsa hattında bulunduğunu ve Kobani'nin şu anda kuşatma altında olduğunu ifade etti. ABD'yi bu gelişmelere "sessiz kalmakla" eleştiren Yüsif, Washington'un Paris Anlaşması'nın tarafı olarak bu tutumun ortağı konumunda olduğunu söyledi.

SDG'nin Fırat'ın doğusu ile Deyrizor ve Rakka'dan çekildiğini belirten Yusuf, "Arap aşiretleri çok olumsuz bir rol oynadı ve bu durum cephelerdeki tabloyu etkiledi." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
