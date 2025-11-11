Haberler

Suriye, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyona Katıldı

Güncelleme:
Suriye hükümeti, 2014 yılında ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldığını duyurdu. Bu katılım, Suriye'nin küresel terörle mücadeledeki rolünü güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suriye hükümeti, 61 yıllık baas rejiminin devrilmesinin ardından ABD öncülüğünde 2014 yılında kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye'nin DEAŞ'a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurdu.

Büyükelçiliğin paylaşımında, "Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD'i (DEAŞ) yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak oldu." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında ABD öncülüğünde kurulduğundan bu yana çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonlar yürütmüş ancak Suriye hükümeti, bu operasyonlara resmen dahil edilmemişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
