Suriye'de Yükseköğretim Reform Zirvesi Düzenlendi

Suriye'de Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, başkent Şam'da yükseköğretim reformu zirvesi düzenledi.

Şam Üniversitesinin ev sahipliğinde "Sefir Zirvesi" başlığıyla düzenlenen toplantı, Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede gerçekleştirilen ilk akademik zirve oldu.

Etkinliğe yurt içinden ve dışından 300'ü aşkın akademisyen, öğrenci ve çok sayıda davetli katıldı.

Zirvede yükseköğretim alanında reform konusunda kapsamlı bir yol haritasının hazırlanması ve bunun yeniden imar süreciyle ilişkilendirilmesi, akademik yönetişim, araştırma ve yenilik, öğretim kadrosunun güçlendirilmesi ve uluslararası şirketlerle işbirliği gibi konular ele alındı.

Dresden Teknik Üniversitesinden akademisyen Hani Harb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirvenin hedeflerini ve öğrenciler için önemini vurguladı.

Harb, zirvenin amacının Suriye'de yükseköğretim sistemini yeniden yapılandırmak için bir yol haritası çizmek, üniversiteleri desteklemek ve bilimsel araştırmaları sürdürülebilir şekilde yeniden başlatmak olduğunu belirtti.

Eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi ve eski yükseköğretim sisteminde bulunan birçok yasanın değiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Harb, öğrencilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yaklaşık 2 bin 600 öğrenciyle 17 sorudan oluşan bir anket yapıldığını aktaran Harb, elde edilen sonuçların zirve sırasında paylaşılacağını ve farklı alanlardaki uzmanların tartışmalarına temel oluşturacağını kaydetti.

"Ortak dijital veri bankası kurulması öğrencilere kolaylık sağlayacaktır"

Lübnanlı akademisyen Ranadin Kahil de zirvenin, Suriye'nin bilimsel, akademik ve altyapısal alanlarda yeniden inşası açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Kahil, "Arap dünyası genelinde ortak bir dijital veri bankası kurulması öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacaktır. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Suriye'den tüm bilgi ve veriler tek bir sistemde toplanabilir." dedi.

Gençlerin ve araştırmacıların üniversitelerle ilgili devlet kurumları arasında doğrudan bağ kurulmasının önemine dikkati çeken Kahil, "Siyaset bilimi öğrencilerinin hakları Arap dünyasında çoğu zaman göz ardı ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kahil, "Öğrencileri bakanlıklarla doğrudan ilişkilendirerek, politika önerileri ve stratejik belgeler üretmelerini sağlayabiliriz. Bu belgeler tarım, ekonomi ve diğer alanlardaki projelerin uygulanmasına katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye topraklarında 15 yıl aradan sonra bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kahil, Lübnan ve Suriye arasında sürdürülebilir işbirliği ve gelişim hedeflendiğini kaydetti.