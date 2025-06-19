Suriye'de Yeni Parlamento Kurulması İçin Seçim Süreci Başlıyor

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Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından Yüksek Seçim Komisyonu, yeni parlamento üyelerinin belirlenmesi amacıyla seçim sürecini başlattı. Yetkililer, 60 ile 90 gün içinde yeni parlamentonun kurulacağını açıkladı.

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni parlamento üyelerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Yüksek Seçim Komisyonu, parlamentonun 60 ile 90 gün içinde kurulmasının planlandığını açıkladı.

Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed el-Ahmed ile Komisyonun Medya Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'da sürece ve çalışma gündemlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Seçim sürecinin geçiş döneminin gerçekleri ve ulusal sorumluluk doğrultusunda şekillendiğini ifade eden Ahmed, "Klasik bir seçim düzenleyeceğimizi iddia etmiyoruz. Geçiş sürecinin doğası gereği seçimler olağan şartlardan farklı zeminde yürütülecek." dedi.

"Geçici seçim sistemi" taslağının hazırlandığını kaydeden Ahmed, "Hiç kimseyi dışlamadan kapsayıcı yapı hedefliyoruz. Yetki ile toplumsal temsiliyet arasında dengeli dağılım sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ahmed, parlamento üyelerinin yüzde 70'inin yetkin isimlerden, yüzde 30'unun ise toplumun ileri gelenlerinden oluşacağını söyledi.

Komisyon Sözcüsü Necme de Yüksek Seçim Komisyonunun oluşturacağı alt grupların seçim heyetlerini belirleyeceğini açıkladı.

Devrik rejim sonrası ilk parlamentonun 60 ile 90 gün içinde kurulmasının planlandığını bildiren Necme, en yaşlı üyenin bu oturuma başkanlık edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 13 Haziran'da Yüksek Seçim Komisyonunun kurulmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Yeni parlamento 150 kişiden oluşacak ve bu üyelerin üçte ikisini Yüksek Seçim Komisyonu, kalan üyeleri ise Şara seçecek.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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