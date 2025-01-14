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Suriye'de Yeni Kolluk Kuvvetleri Eğitimi Tamamlandı

Suriye'de Yeni Kolluk Kuvvetleri Eğitimi Tamamlandı
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Suriye'nin Şam kentindeki eğitim akademisinde, ülkedeki kolluk kuvvetleri için 400 personelin mezuniyet töreni düzenlendi. Yeni güvenlik güçlerinin amacı, Suriye'nin tüm illerinde güvenliği sağlamak olacak. Eğitim süreci ve başvurularla ilgili detaylar paylaşıldı.

Suriye'de yeni yönetimin İçişleri Bakanlığına bağlı Şam'daki eğitim akademisinde, ülkede kolluk kuvveti olarak görevlendirilecek kişilere eğitim veriliyor.

Şam'ın Kabun bölgesindeki Genel Güvenlik İdaresinin eğitim akademisinde, bu sabah 7. dönem güvenlik gücünde yer alacak 400 personel için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kolluk kuvveti olarak görev yapacak Suriyeli 400 personel, siyah üniformaları ve silahlarıyla akademinin eğitim alanında sıraya girdi.

Sıra düzeninde eğitim hareketleri yapan yeni güvenlik güçleri, uygun adım yürüdü, silahlarını aldıktan sonra yine sıra düzeninde komutlara uygun şekilde pozisyon aldı.

-"Görevleri Suriye'nin tüm illerinde güvenliği sağlamak olacak"

Güvenlik güçlerinin eğitiminden sorumlu Hişam Hilal, AA muhabirine, bugün merkezde eğitim gören güvenlik güçlerinden bir bölümünü mezun ettiklerini belirterek, "Görevleri Suriye'nin tüm illerinde güvenliği sağlamak olacak." dedi.

Hilal, Şam'da ve diğer 4 ayrı ilde kolluk kuvveti olmak için başvuranların sayısının 200 bini geçtiğini kaydetti.

Adayların 18-30 yaşlarında ve iyi bir geçmişe sahip olmasını dikkate aldıklarını vurgulayan Hilal, "Başvurumuz her kesime açık. İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı herkese açık." diye konuştu.

Hilal, güvenlik birimlerinde ve emniyet teşkilatında her dinden ve mezhepten kişilerin bulunduğuna, maaşların görev tanımı ve eğitime göre değişeceğini aktararak, "En düşük maaş 150 dolar olarak görüşülüyor. Daha da artabilir." ifadesini kullandı.

Doktor ve mühendis gibi meslek grubundan da başvurular aldıklarını bildiren Hilal, subaylar için eğitim merkezleri hazırladıklarını, eğitimlerin 10 gün süreceğini, eğitim merkezlerinin Suriye'nin tüm kesimlerine açık olduğunu anlattı.

"Ülkemiz elhamdülillah artık kurtuldu"

Hama kentinden gelen doktor Halid Şerif (30) de eğitiminin 4. gününde olduğunu ve daha önceden güvenlik alanında deneyiminin bulunmadığını belirterek, "Ülkemizi her alanda en iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ülkesini, halkını ve devrimi "canı ve kanıyla" korumak için bu göreve başvurduğunu vurgulayan Şerif, "Rejim döneminde güvenlik, korku, terör ve şantaj kaynağıydı. İnsanları maddi, manevi tehdit ederlerdi." diye konuştu.

Şerif, rejim dönemindekinin aksine yeni dönemde, başkasına zulmeden bir ihlalde bulunulması durumunda hemen harekete geçeceklerini, olaya anında müdahale edeceklerini ve sessiz kalamayacaklarına işaret etti.

Sağlık alanındaki deneyimlerini bu alanda kullanmak istediğini belirten Şerif, Suriye'deki yeni yönetime güvendiği için başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Ülkesine ilişkin mesajında da dua ve Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyan Şerif, dünyanın her yerindeki Suriyelilere seslendi.

"Ülkemiz elhamdülillah artık kurtuldu." diyen Şerif, "Bizi eski dönemin zulmüne geri götürecek her şeyden uzak durun. Halk olarak biz kendimize yeteriz, kimseye ihtiyacımız yok ve özgür yaşamaya hakkımız var. Bizler tüm komşularımıza birlikte barış, uzlaşı içinde rahat biçimde yaşamayı teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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