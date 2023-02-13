Suriye'de Yaşayan Çinliler Depremzedelere Yardımda Bulundu

Suriye'de yaşayan Çinliler, ülkenin iki büyük depremle sarsılması üzerine Pazar günü Suriye halkına yardım malzemeleri bağışladı.

Suriye Arap Kızılayı (SARC), Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen törenle insani yardımları teslim aldı.

Yardım, bebek mamaları, kışlık giysiler ve tıbbi malzemelerden oluşuyor.

SES (Arapça): SHI HONGWEI, Çin'in Suriye Büyükelçisi

"Yardım, Çin halkının dayanışmasının ve Suriye halkıyla birlikte duruşunun bir ifadesi. Yakında daha fazla yardım gelecek, bu sadece başlangıç."

Çin Kızılhaç Derneği, Perşembe günü acil tıbbi malzemenin ilk partisini uçakla Suriye'ye göndermişti.

Suriye ve Türkiye'yi vuran iki şiddetli depremin ardından şu ana kadar 34.000'den fazla insan hayatını kaybetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Şam'dan bildiriyor (XHTV)