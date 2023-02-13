Suriye'de Yaşayan Çinliler, Depremzedelere Yardımda Bulundu Güncel Haberler ŞAM, 13 Şubat (Xinhua) -- Suriye'de yaşayan Çin topluluğu, 6 Şubat Pazartesi günkü yıkıcı depremlerin ardından Pazar günü Suriye Arap Kızılayı (SARC) aracılığıyla Suriye halkına yardım malzemeleri bağışladı. ŞAM, 13 Şubat (Xinhua) -- Suriye'de yaşayan Çin topluluğu, 6 Şubat Pazartesi günkü yıkıcı depremlerin ardından Pazar günü Suriye Arap Kızılayı (SARC) aracılığıyla Suriye halkına yardım malzemeleri bağışladı. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bir törenle Çin topluluğunun insani yardımları SARC'a teslim edildi. Yardımlar için Çin'e teşekkür eden SARC Başkanı Khaled Hboubati gazetecilere yaptığı açıklamada yardımın, bebek maması, kışlık giysi ve tıbbi malzemeler içerdiğini söyledi. Çin'in Suriye Büyükelçisi Shi Hongwei, yardımın Çin halkının Suriye halkıyla olan dayanışmasını ortaya koyduğunu dile getirdi. Çin Kızıl Haç Derneği, Suriye'ye ilk acil tıbbi malzeme partisini Perşembe günü uçakla göndermişti. Yardım, 6 Şubat Pazartesi günü Suriye'yi vuran ölümcül depremin ardından geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son rakamlarına göre depremde hükümetin ve isyancıların kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 5.300 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, deprem yüzünden Suriye'de 5,3 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Suriye Güncel Haberler

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