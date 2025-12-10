Suriye'de ilk Yahudi derneği kuruldu

Suriye'de ilk kez, Yahudi kültürel varlıklarının korunması, resmi olarak kayıt altına alınması, sinagogların restorasyonu amacıyla Yahudi Mirası Derneği kuruldu.

Beşşar Esed'in babası Hafız Esed döneminde 90'lı yıllarda ülkeden çıkarılan Yahudilerin bir kısmı, ülkeye dönerek Yahudi Mirası Derneğini kurdu.

Dernek Başkanı Şam Yahudilerinden haham Henry Hamra, Şam'da Suriye Aile ve Sosyal İşler Bakanı Hind Kabavat ile bir araya gelerek derneğin kuruluş ruhsatını teslim aldı.

Görüşmenin ardından Hamra ve beraberindeki heyet, Şam'daki Yahudi mahallesinde incelemelerde bulundu.

"Kimlik çeşitliliği Suriye'nin gücüdür"

Suriye Aile ve Sosyal İşler Bakanı Hind Kabavat, derneğin kuruluşunu Suriye devletinin kapsayıcı yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Kabavat, "Suriye'de din, mezhep veya etnik köken ayrımı yapmıyoruz." diyerek bugün tüm Suriyelilere, kadın, erkek, her inanç ve topluluktan yardım ederek yeni devleti inşa etmek istediklerini belirtti.

Suriyelilerin geçmişte çeşitli koşullar nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Kabavat, "Yahudiler nihayetinde Suriyelidir. Kimlikleri Suriye kimliğidir ve Suriye lehçesiyle konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Kabavat, şöyle devam etti:

"Bu dernek Suriye Yahudi mirasını anlatıyor ve Suriye'de kimlik çeşitliliğinin bir güç olduğunu gösteriyor. Mevcut mirasın korunması da bunun bir parçası. Tıpkı Süryani ve Kürt kültürel mirasını koruduğumuz gibi. Kültürlerin korunmasına önem veriyoruz."

Amerika'da yaşayan Suriyeli Yahudilerle yürütülen işbirliğine dikkati çeken Kabavat, haham Henry Hamra'ya ABD Kongresi nezdindeki Suriye toplumuna verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

"Mülklerin envanteri çıkarılacak, kutsal mekanlar restore edilecek"

Yahudi Mirası Derneği Başkanı haham Henry Hamra da Suriye'deki Yahudi mülklerinin envanterini çıkaracaklarını söyledi.

Hamra, "Suriye Yahudi Mirası Derneğini resmen tescil ettik. Yahudi mülklerinin envanterini çıkaracağız ve geçmişte el konulan bazı varlıkların iadesi için çalışacağız. Ayrıca kutsal mekanları koruyacak, restore edecek ve dünya Yahudilerinin ziyaretine açacağız." dedi.

Suriye Acil Durum Organizasyon Müdürü Muaz Mustafa da 2013'ten beri Suriye Yahudileriyle çalıştıklarını aktardı.

Devrik rejim tarafından bombalanan Coba Havrası'nı korumak için birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirten Mustafa, "Önemli olan şu ki özgürleşmeden sonra birçok gelişme yaşandı. Bugün ilk kez bir Yahudi örgütünün Suriye'de resmi onay alma aşamasına geldik." diye konuştu.

Mustafa, sözlerini "Ziyaretlerimizde ve çalışmalarımızda gördük ki pek çok Yahudi evi sadece rejim tarafından el konulmakla kalmamış. Rejim bu evleri İranlılara ve hatta Suriyeli olmayan kişilere vermiş, satmış. Hatta bazı Yahudi eserleri bile satılmış." diyerek tamamladı.