Suriye'de 2024 ve öncesi vergiler için cezalar kaldırıldı
Suriye'de 2024 ve öncesine ait vergi ve harçlar için uygulanan gecikme faizleri, ceza ve zamlar affedildi. Mükelleflerin vergilerini belirli tarihlerde ödemeleri halinde indirimli faiz ve ceza affi uygulamasından yararlanabilecekleri açıklandı.
Suriye'de 2024 ile öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamları affedildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, 2024 ve öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamlarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldığını duyurdu.
Ayrıca, mükelleflerin vergilerini 31 Mart 2026'ya kadar ödemeleri halinde tamamından, 1 Nisan–30 Haziran 2026 tarihlerinde ödemeleri halinde ise yarısı oranında faiz ve ceza affından yararlanacağı belirtildi.
