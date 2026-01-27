Suriye'de tüm bakanlıkları kapsayan tekil şikayet uygulaması "Veceb" tanıtıldı

Suriye'de tüm bakanlıkları kapsayan "Veceb" adlı tekil şikayet uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Bakanlar Kurulu İşleri Birimi ile İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı işbirliğinde, tüm bakanlıkları kapsayan "Veceb" adlı tekil bir şikayet uygulamasının tanıtımına yönelik çalıştay düzenlendi.

Uygulamanın kamu kurumlarındaki şikayet süreçlerini tek bir sistem altında toplamayı amaçladığı vurgulanan çalıştayda, tüm bakanlıklarda hayata geçirilmesi planlanan Veceb uygulamasına ilişkin teknik ve idari hazırlıklar ele alındı.

Çalıştayın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı işbirliğinde düzenlendiği ve uygulamanın tanıtımına odaklandığı kaydedildi.