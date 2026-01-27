Haberler

Suriye'de tüm bakanlıkları kapsayan tekil şikayet uygulaması "Veceb" tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştayda, tüm bakanlıkları kapsayan 'Veceb' adlı tekil şikayet uygulaması tanıtıldı. Uygulama, kamu kurumlarındaki şikayet süreçlerini tek bir sistem altında toplamayı hedefliyor.

Suriye'de tüm bakanlıkları kapsayan "Veceb" adlı tekil şikayet uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Bakanlar Kurulu İşleri Birimi ile İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı işbirliğinde, tüm bakanlıkları kapsayan "Veceb" adlı tekil bir şikayet uygulamasının tanıtımına yönelik çalıştay düzenlendi.

Uygulamanın kamu kurumlarındaki şikayet süreçlerini tek bir sistem altında toplamayı amaçladığı vurgulanan çalıştayda, tüm bakanlıklarda hayata geçirilmesi planlanan Veceb uygulamasına ilişkin teknik ve idari hazırlıklar ele alındı.

Çalıştayın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı işbirliğinde düzenlendiği ve uygulamanın tanıtımına odaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı