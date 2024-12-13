Suriye'de Uyuşturucu İmalathaneleri Ortaya Çıkıyor

AHMET KARAAHMET/AYNUR ŞEYMA ASAN - Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin dört bir yanındaki uyuşturucu imalathaneleri ortaya çıkarılıyor.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri gün yüzüne çıkıyor.

Rejimi deviren gruplar, başkent Şam'daki Duma ilçesinde bir fabrikadaki uyuşturucu imalathanesini keşfetti.

AA ekiplerinin çektiği videoda, fabrikanın bodrum katına uyuşturucu paketleme atölyesi kurulduğu görülüyor.

Atölyede, elektrik panosunun içindeki yapay bobin içine yerleştirilen uyuşturucu maddelerin sevkiyata hazır hale getirildiği dikkati çekiyor.

Yapay taş, meyve ve sebze kalıpları gibi yerlerde muhafaza edilen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Baas rejimini deviren gruplar, dün de başkent Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'nda ele geçirdikleri uyuşturucu maddeler ile imalatında kullanılan ekipmanı yakarak imha etmişti. Uyuşturucu maddelerin "captagon" olduğu tespit edilmişti.

Captagon kaçakçılığı komşu Arap ülkelerinde de sıkıntılara neden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, captagon sevkiyatlarının ana çıkış bölgelerinin Suriye ve Lübnan olduğu, Körfez Arap ülkelerine bu sevkiyatların ya doğrudan kara veya deniz yoluyla ya da diğer bölgeler üzerinden dolaylı olarak ulaştığı bildirilmişti.

Middle East Institute'un 2021 yılına ilişkin raporuna göre, yurt dışında yaklaşık 6 milyar dolar değerinde Suriye yapımı captagon ele geçirildi. Sadece Nisan 2022'de Suriye'ye komşu ülkelerde 500 milyon dolar değerinde 25 milyon captagon hapına el konulmuştu.

Suriye'de uyuşturucu maddenin tek bir hapının üretimi sadece birkaç sente mal olurken, captagon, Riyad gibi Orta Doğu'nun zengin şehirlerinde 25 dolara kadar satılabiliyor.

Komşu Arap ülkelerinde ciddi bir sosyal sorun haline gelen captagon kaçakçılığı, bu ülkeleri, uyuşturucu tedarikini durdurmak için rejimle müzakerelere zorlamıştı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.