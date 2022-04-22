Son dakika haber... SURİYE'DE TERÖRİSTLERDEN HAVANLI SALDIRI; 6 POLİS YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... SURİYE'DE TERÖRİSTLERDEN HAVANLI SALDIRI; 6 POLİS YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber... SURİYE'nin Mare kasabasına PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda zırhlı araçtaki 6 özel harekat polisi yaralandı.

SURİYE'nin Mare kasabasına PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda zırhlı araçtaki 6 özel harekat polisi yaralandı. Polislerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Mare kasabasına, öğle saatlerinde PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'tan havan saldırısı yapıldı. Peş peşe atılan havan mermilerinden birisi, devriye gezen özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araca isabet etti. Saldırıda araçtaki 6 polis hafif yaralandı.

Bölgeden tahliye edilen 6 polis, Çobanbey Sınır Kapısı'na getirildi. Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan havanlı saldırının ardından Tel Rıfat bölgesi, obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title