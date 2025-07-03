Suriye'de Temel Siber Güvenlik Eğitimi Mezunları Sertifikalarını Aldı

Suriye'nin başkenti Şam'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Multi-Aid Programs (MAPS) işbirliğiyle verilen temel siber güvenlik eğitimini tamamlayanlar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Dünyada yaşanan son gelişmelerle birlikte önemi giderek artan siber güvenlik alanında, TİKA ve MAPS işbirliğiyle Şam Üniversitesi'nde temel düzeyde bir siber güvenlik eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitime, üniversiteden 60 akademisyen ve öğrenci ile Suriye'deki çeşitli bakanlıklarda görevli bilgi işlem personeli katıldı.

28 Haziran-3 Temmuz arasında gerçekleştirilen eğitim, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin belirlediği siber güvenlik alanında yetkinlik sahibi uzman firmalarca sağlanan eğitmenler tarafından verildi.

Mezuniyet törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Musa Budak, Askeri Ataşe Yarbay Hasan Göz, TİKA Şam Koordinatörü Bilal Özdan, MAPS ile İletişim Bakanlığından temsilciler, eğitmen ve mezun öğrenciler katıldı.

Törende, eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Suriye'nin siber güvenlik kapasitesini artırma hedefi

TİKA Şam Koordinatörü Bilal Özdan, eğitime ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenliğin artan önemine dikkati çekerek, bu alanın savaşların görünmeyen cephesinde büyük bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Dost ve kardeş ülkelere yönelik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Suriye'de siber güvenlik eğitimleri başlattıklarını belirten Özdan, "Amacımız kendi tecrübemizi aktarmak, Türkiye'nin yazılım ve donanım alanındaki çözümlerini paylaşmak. Bu kapsamda çok aşamalı ve modüler bir eğitim süreci başlattık." diye konuştu.

Başlatılan temel eğitimin ardından katılımcıların Türkiye'de daha ileri düzey eğitimler alacağını ifade eden Özdan, "Bu süreç sonunda Suriye'nin siber güvenlik alanındaki kapasitesini mümkün olduğunca artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Eğitimi tamamlayan İbrahim Şaker, eğitim programının organizasyon ve içerik açısından oldukça zengin olduğunu belirterek, ilk aşamalarda ağ sistemlerinin temellerinden başlanıp aşamalı olarak etik hackleme dersinin temellerine geçildiğini söyledi.

Bunun ardından savunma tekniklerini öğrendiklerini aktaran Şaker, bu süreçte birçok önemli araç ve yöntemi de öğrendiklerini ifade etti.

Kamu kurumları ve özel şirketlerdeki güvenlik açıklarının nasıl kapatılabileceğini öğrendiklerini vurgulayan Şaker, eğitimin yüksek katma değer sağladığını dile getirdi.