Haberler

Suriye'den Lübnan'a kaçak yollarla gönderilmek istenen silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Humus vilayetinde emniyet birimleri, kaçak yollarla Lübnan'a gönderilmek istenen silah ve mühimmatları ele geçirdi. Operasyon sonucunda 9 Konkurs füze, 68 RPG başlığı ve başka mühimmatlar bulundu. Çetenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Suriye'nin Humus vilayetinde kaçak yollarla Lübnan'a gönderilmek istenen silah ve mühimmatların ele geçirildiği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, Humus vilayetinde emniyet birimleri tarafından düzenlenen operasyonla Lübnan'a yönelik silah kaçakçılığı girişiminin engellediği belirtildi.

Ele geçirilen bir aracın içinde 9 Konkurs güdümlü füzenin yanı sıra 68 adet RPG başlığı, 2 adet 107 tipi füze ve 5 sandık BKS mühimmatın bulunduğu aktarılan haberde, silah kaçakçılığını yapan çetenin kaçtığı bölgede düzenlenen baskınlarda da çok sayıda şarjör ve dürbün ele geçirildiği ifade edildi.

Silah kaçakçılığı yapanların tümünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü vurgulanan haberde, Suriye halkına yönelik muhtemel tehditler ve sınır güvenliğini zayıflatabilecek yasa dışı eylemlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu

3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu

3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber