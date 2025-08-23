Suriye'de Seçimler Güvenlik Gerekçesiyle Ertelendi

Suriye Yüksek Seçim Komisyonu, güvenlik gerekçesiyle Süveyda, Rakka ve Haseke illerinde halk meclisi seçimlerinin ertelendiğini duyurdu.

Yüksek Seçim Komisyonu Basın Sözcüsü Nevvar Necme, devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, bu üç ildeki güvenlik koşullarının seçimlerin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini zorlaştırdığını belirtti.

Necme, "Süveyda, Rakka ve Haseke'de uygun güvenlik ortamı sağlanana kadar seçimler ertelendi. Bu illere ayrılan milletvekili kontenjanları korunacak ve seçimler mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Necme, erteleme kararının, seçmen iradesinin sağlıklı yansıması ve adil temsilin garanti altına alınması amacıyla verildiğini bildirdi.