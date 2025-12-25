Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya Danışmanı Zidan: Sdg ile Seçenekler Daraldı

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zidan, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile entegrasyon sürecinde seçeneklerin giderek daraldığını belirterek, SDG'nin daha önce imzaladığı anlaşmaların sorumluluğunu taşıması gerektiğini söyledi. SDG ise Şam ile birçok başlıkta ortak anlayış oluştuğunu savunuyor.

Zidan, sosyal medya platformu X hesabından perşembe günü yaptığı paylaşımda, Suriye'de geçen yıl rejim değişkliğinin ardından girilen "yeni döneme yönelik iç uzlaşının güçlendiğini" ifade etti.

Zidan, "SDG ile seçenekler daraldı ve 10 Mart'ta Türkiye ve ABD gibi ülkelerin huzurunda imzaladıkları anlaşmalara uymamalarının sorumluluğunu üstlenmeleri gerekiyor. Herkes, zaferin birinci yıl dönümü kutlamalarında somutlaşan yeni döneme yönelik iç uzlaşının (milli birlik) güçlendiğini görüyor. Bununla birlikte 'yeni Suriye'ye yönelik uluslararası sahiplenme de artıyor. Bu yeni dönemin başlığı ise gerçek yatırım: İinşa ve kalkınma" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye Televizyonu, Şam yönetimi ile SDG arasında, SDG'ye bağlı silahlı unsurların Suriye ordusuna entegre edilmesini öngören bir askeri anlaşmanın gündemde olduğunu ve bu yönde temasların sürdüğünü, Washington'un, anlaşmanın yıl sonundan önce imzalanması için taraflara baskı yaptığını öne sürdü.

Ancak Suriye'nin El-Vatan gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "yakın zamanda anlaşma" iddialarını yalanladı. Gazeteye konuşan hükümet yetkilisi, Şam ile SDG arasındaki temasların şu aşamada durduğunu, ancak uygun koşulların oluşması halinde ilerleyen dönemde yeni görüşmelerin yapılabileceğini söyledi.

SDG: Şam ile birçok başlıkta ortak anlayış oluştu

Öte yandan SDG lideri Mazlum Abdi ise, Özerk Yönetim ile Şam yönetimi arasında yürütülen temaslarda birçok temel konuda ortak anlayışa varıldığını söyledi.

ANF'nin haberine göre, Abdi, Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulan Müzakere Komitesi'ne destek amacıyla düzenlenen bir Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle askeri entegrasyon, sınırların yönetimi ve doğal kaynaklar başlıklarında ilerleme sağlandığını belirtti. Abdi, askeri güçlerin entegrasyonuna ilişkin olarak "kamu yararını esas alan bir yaklaşım çerçevesinde taraflar arasında ortak bir anlayışa ulaşıldığını" ifade etti.