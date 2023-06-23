Suriye'de Roma Dönemine Ait Mozaik Paneli Bulundu
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HUMUS, 23 Haziran (Xinhua) -- Suriye'nin Humus vilayetinin Er-Resten kentinde yakın zamanda gün yüzüne çıkarılan Roma dönemine ait bir mozaik panelini temizleyen bir arkeolog, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
HUMUS, 23 Haziran (Xinhua) -- Suriye'nin Humus vilayetinin Er-Resten kentinde yakın zamanda gün yüzüne çıkarılan Roma dönemine ait bir mozaik panelini temizleyen bir arkeolog, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel