Suriye'de Ramazan'da Kovid-19 Aşısı Olmak İsteyenler Kayıt Yaptırıyor - Haberler

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Suriye'de Ramazan'da Kovid-19 Aşısı Olmak İsteyenler Kayıt Yaptırıyor

Xinhua - Güncel
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Suriye'de Ramazan'da Kovid-19 Aşısı Olmak İsteyenler Kayıt Yaptırıyor

ŞAM, 2 Nisan (Xinhua) — Suriye'nin başkenti Şam'da insanlar, hükümet tarafından düzenlenen kampanya kapsamında Ramazan ayı boyunca camilerde Kovid-19 aşısı olmak için kayıt yaptırıyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

ŞAM, 2 Nisan (Xinhua) — Suriye'nin başkenti Şam'da insanlar, hükümet tarafından düzenlenen kampanya kapsamında Ramazan ayı boyunca camilerde Kovid-19 aşısı olmak için kayıt yaptırıyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Hükümet, Ramazan, Suriye, Nisan, Güncel, Haberler

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