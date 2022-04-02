Suriye'de Ramazan'da Kovid-19 Aşısı Olmak İsteyenler Kayıt Yaptırıyor
Xinhua - Güncel
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ŞAM, 2 Nisan (Xinhua) — Suriye'nin başkenti Şam'da insanlar, hükümet tarafından düzenlenen kampanya kapsamında Ramazan ayı boyunca camilerde Kovid-19 aşısı olmak için kayıt yaptırıyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
ŞAM, 2 Nisan (Xinhua) — Suriye'nin başkenti Şam'da insanlar, hükümet tarafından düzenlenen kampanya kapsamında Ramazan ayı boyunca camilerde Kovid-19 aşısı olmak için kayıt yaptırıyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
Xinhua / Güncel