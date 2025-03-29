Suriye'de Ramazan Bayramı Pazartesi Günü Kutlanacak
Suriye Haber Ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Şam yönetimi, Ramazan ayının son orucunun pazar günü tutulacağını ve bayramın pazartesi günü başlayacağını açıkladı.
Suriye'de Ramazan Bayramı'nın pazartesi günü kutlanacağı bildirildi.
Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, Şam yönetiminin ilgili kurumu, ülkede pazar günü ramazan ayının son orucunun tutulacağını açıkladı.
Kurum, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün pazartesi olacağını belirtti.
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel