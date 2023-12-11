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Suriye'de PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 2 ölü, 19 yaralı

11 Aralık 2023 17:01 Güncelleme: 17:02 Abone Ol

Suriye'nin Münbiç ilinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 tarım işçisi hayatını kaybetti, 19 sivil ise yaralandı. Münbiç ilçesi, PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor ve daha önce yapılan anlaşmalara rağmen terör örgütü ilçeyi terk etmemiştir.