Suriye'de PKK/YPG'nin Saldırısı: 2 Asker Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Suriye'nin Halep kırsalında PKK/YPG terör örgütünün düzenlediği saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi. Son dönemde bölgedeki artan saldırılar askeri ve sivil kayıplara neden oluyor.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin, ülkenin kuzeyindeki Halep kırsalındaki Deyr Hafır bölgesinde ordu güçlerine yönelik saldırısında 2 asker hayatını kaybetti.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, PKK/YPG'li teröristlerin, Deyr Hafır hattında Suriye ordusuna saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haberde ayrıca Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğünün açıklamasına da yer verildi. Bakanlığın açıklamasında PKK/YPG'nin son günlerde Halep'in doğu kırsalındaki birçok köy ve kasabaya roket ve havan saldırıları düzenlediği, bu saldırılarda hem askerler hem de siviller arasında ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.

