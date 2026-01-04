Haberler

Suriye devlet televizyonu: Şam'daki PKK/YPG görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG arasındaki görüşmelerde somut bir sonuç alınamadı. Taraflar yeni toplantılar için anlaşma sağladı.

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan hükümete yakın bir kaynak, PKK/YPG ile yapılan görüşmelerin, 10 Mart mutabakatının uygulanmasını hızlandıracak somut bir sonuç doğurmadığını söyledi.

Söz konusu kaynak, tarafların ilerleyen dönemde yeni toplantılar düzenlenmesi konusunda anlaştığını aktardı.

Toplantılara PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de katıldığı belirtildi.

Öte yandan, Suriye hükümetinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/YPG temsilcileri ile 10 Mart mutabakatına ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını teyit etti.

Söz konusu kaynak, "SDG, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönmede yeni toplantılar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
