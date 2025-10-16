Suriye'de Petrol Tesisleri Görevlilerini Taşıyan Otobüse Saldırı: 4 Ölü

Suriye'nin Deyrizor ilinde, Enerji Bakanlığına bağlı petrol tesisleri koruma görevlilerini taşıyan servis otobüsünün hedef alındığı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Enerji Bakanlığı personelini taşıyan servis otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcı, araç Deyrizor-Meyadin yolu üzerinde seyir halindeyken infilak etti.

Saldırıda, otobüste bulunan petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.

Suriye?Enerji Bakanlığının ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "korkakça" olarak nitelendirilen terör saldırısının, petrol sektöründe görev yapan personelin ulusal görevlerini yerine getirme azmini kıramayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu tür saldırılar, enerji sektöründe altyapının yeniden inşası ve rehabilitasyonu çabalarını engellemeye yönelik umutsuz girişimlerdir." ifadesi kullanıldı.