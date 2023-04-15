Suriye'de pahalılığı iftar sofralarını olumsuz etkiliyor

Suriye'de 12. yılını geride bırakan iç savaş, bölge halkının yaşam şartlarını zorlaştırırken ramazan ayında daha da hissedilen hayat pahalılığı ve artan fiyatlar, ailelerin geçim yükünü daha ağırlaştırıyor.

Suriye'de 12. yılını geride bırakan iç savaş, bölge halkının yaşam şartlarını zorlaştırırken ramazan ayında daha da hissedilen hayat pahalılığı ve artan fiyatlar, ailelerin geçim yükünü daha ağırlaştırıyor.

Suriye'de Mart 2011'den bu yana süren iç savaşla birlikte temel gıda fiyatları da orantısız yükseldi.

Yoksullukla mücadele eden ve alım gücü tükenen Suriyeliler, bu ramazan da mütevazı iftar sofraları hazırlama konusunda güçlük yaşıyor. ?

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Rasulayn ile Tel Abyad ilçelerinde iftar sofralarının vazgeçilmez yiyecekleri ve temel gıda ürünlerin fiyatları, geçen ramazana kıyasla en az yüzde 50 arttı.

Bu yüzden çoğu iftar sofralarında geleneksel ramazan yemekleri bu yıl yer almadı.

"İhtiyaç sahibi aileler sadece 200-300 gramlık et satın alabiliyor"

?Tel Abyadlı kasap Hac Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ramazanda kırmızı et tüketiminin geçen yıla oranla en az iki kat azaldığını söyledi.

Kırımızı et fiyatındaki artışın, halkı beyaz et tüketmeye yönlendirdiğini belirten Emin, 1 kilogram kırmızı etin fiyatıyla 3 kilogram tavuk eti alınabildiğine dikkati çekti.

2011'den önce küçükbaş hayvanların sayılarını korumak için yılda en az 4 ay dişi hayvan kesiminin yasaklandığını aktaran Emin, "Artık bu koruma uygulaması kalmadı. Fiyatlar aldı başını gidiyor. İhtiyaç sahibi aileler sadece 200-300 gramlık et satın alabiliyor." dedi.

"Sebze, et, ekmek her şey pahalı. Ücretler düşük"

Tel Abyad sakinlerinden Ebu Muhammed, fiyatların her ay daha da yükseldiğini ve halkın alım gücünün azaldığını kaydetti.

Ramazanda 6 kişilik bir ailenin iftar ve sahur maliyetinin 100 bin Suriye Lirası (197-263 TL) bulduğunu ifade eden Ebu Muhammed, "Sebze, et, ekmek her şey pahalı. Ücretler düşük. Bu durum herkesi olumsuz etkiliyor."

Tatlıcı komşusunun geçen ramazan günlük 200 kilogram geleneksel ramazan tatlısı satarken bu yıl 50 kilogram satabildiğini söyleyen Ebu Muhammed, "Bugün yemek yapmayacağız. Dünden kuru fasulye var, yanına kızartma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fırıncı Muhammed Kaddur ise "Bu ay ihtiyaç sahibi aileler aç kalmamalı. İş ortağımla beraber ihtiyaç sahibi 10 aileye günlük yarım kilo lahmacun dağıtıyoruz." diye konuştu.

'Pahalılığın nedenlerine' açıklama

Özellikle ramazan ayındaki pahalılığın dolaylı ve dolaysız sebeplerinin olduğunu anlatan ekonomist Yunus Kerim pahalılığı, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon ile dini ve kültürel nedenlere dayandırdı.

Diğer aylarda iki çeşit yemeğin yettiğini ancak ramazan ayında bu sayının 5'e kadar çıktığını belirten Kerim, bunun da arz-talep dengesini etkilediğini söyledi.

Kerim, "Yemek tüketimi ve televizyonda dizi seyretme saatleri artıyor bu ayda. Bunların hepsi yiyecek, içecek ve kuruyemiş tüketmesi demek yani talep artışı demek, dolayısıyla pahalılık yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.