Haberler

Suriye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Lazkiye ilinde Başura köyü çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın, zorlu arazi koşulları ve rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Suriye'nin, Lazkiye ilinin kuzey kırsalındaki Türkmen Dağı bölgesinde yer alan Başura köyü çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, cuma akşamı başlayan yangın, bölgedeki engebeli arazi yapısı ve rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı.

Yangına müdahale eden Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanlığı sivil savunma ile itfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Lazkiye Sivil Savunma Merkezi ekip lideri Mahmud eş-Şureyki, yangın söndürme çalışmalarında ciddi zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, "Başura'daki söndürme faaliyetlerini, arazi koşullarının zorluğu ve rüzgarın hızlanması ciddi şekilde zorlaştırıyor." dedi.

Şureyki, bazı bölgelerde savaş kalıntısı patlamamış mühimmat bulunduğunu, bu nedenle ekiplerin büyük dikkatle hareket ettiğini dile getirdi.

Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Şureyki, "Ekiplerimiz tam kapasiteyle çalışıyor. Önümüzdeki saatlerde hem söndürme hem de soğutma çalışmalarında olumlu sonuç almayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Lazkiye kırsalı, geçen yaz geniş alanlara yayılan büyük orman yangınları nedeniyle ciddi çevresel ve tarımsal kayıplar yaşamış, yetkililer bu nedenle bölgedeki yangın riskine karşı hızlı müdahale planlarını güçlendirmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.