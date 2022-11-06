Suriye'de mülteci kampına saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Güncel Haberler - Suriye'de mülteci kampına saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Suriye'de Esad'a bağlı güçlerin Kafr Jals kasabasındaki bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. - Suriye'de mülteci kampına saldırı: 6 ölü, 17 yaralı İDLİB - Suriye'de Esad'a bağlı güçlerin Kafr Jals kasabasındaki bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Suriye'de Esad'a bağlı güçler, İdlib kentinde yer alan Kafr Jals kasabasındaki mülteci kampını hedef aldı. Çok sayıda top mermisiyle düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Büyük korkuya neden olan saldırı nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükseldiği görüldü. Suriye'de rejim güçlerini destekleyen Rus savaş uçaklarının 27 Eylül'de İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde yer alan mülteci kampını hedef alması sonucu 8 sivil yaralanmıştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Suriye İdlib Güncel Haberler

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